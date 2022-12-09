蓮香惜客桃園觀音地方創生計畫成果發表會暨期末成果展今日登場。（蓮香惜客地方創生駐地工作站提供／蔡明亘桃園傳真）

展區內容包括蓮香惜客工作站1年來與各產、官、學界合作的紀錄。（蔡明亘攝）

展出內容還有各式工作坊學員的作品，例如拼布創作。（蔡明亘攝）

蓮香惜客桃園觀音地方創生計畫年度成果展在剛啟用的新坡市民活動中心展出。（蔡明亘攝）

桃園市觀音區「蓮香惜客」地方創生駐地工作站今年3月揭牌成立，作為推動地方創生的溝通互動平台，透過工作坊、微旅行、青年論壇及在地產業合作等方式，提升地方活動能量。今起至12日在新坡市民活動中心舉辦成果展，還有文創、拼布工藝體驗活動，邀民眾共同參與。

蓮香惜客桃園觀音地方創生計畫成果發表會暨期末成果展今登場，發表會中除頒發協助推動地方創生感謝狀及青年返鄉獎勵提案外，也進行地方創生成果報告，還邀請日日田職物所負責人高慶榮分享經驗，首日共有約100人參與觀展。

展區內容包括蓮香惜客工作站1年來與各產、官、學界合作的紀錄，以及工作坊學員作品，例如使用向日葵的梗結合紙漿做成「手抄紙」，可鋪上葉瓣或蓋章裝飾，製成明信片或紀念圖騰等；還有創意拼布課程製作的提袋、鑰匙圈及吊飾，展覽成果豐富各具特色。

計畫主持人涂智益表示，這次計畫主要推行觀音新坡地區地方創生，因時代變遷與地區發展下，新坡農業與文化需重視保留，1年來探討如何在老年化、少子化下找到新坡特色，並串聯在地客家文化，舉辦各式活動、論壇與工作坊等，盼提升在地產業，促使地方重視傳承及永續發展目標。

涂智益提到，農業地區要如何發展值得後續探討，如今計畫暫時畫下句點，未來盼爭取國發會青年駐地工作站計畫，讓計畫邁向下一階段，進一步整合產業、人文與地景資料，執行食衣住行相關議題探討，找到新的推行方向，也盼多管齊下推動地方活化能讓年輕人願意返鄉「好好生活」。

此外，本次成果展也規畫於12月10日辦理DIY絹印體驗，邀請文創教師張峻瑜親自指導；12月11日還有由蓮香惜客團隊陳意婷帶領的拼布創作活動。另觀展民眾可憑當日入場券免費兌換攤位客庄小吃或小物。