桃園市觀音區「蓮香惜客」地方創生駐地工作站今年3月揭牌成立，作為推動地方創生的溝通互動平台，透過工作坊、微旅行、青年論壇及在地產業合作等方式，提升地方活動能量。今起至12日在新坡市民活動中心舉辦成果展，還有文創、拼布工藝體驗活動，邀民眾共同參與。
蓮香惜客桃園觀音地方創生計畫成果發表會暨期末成果展今登場，發表會中除頒發協助推動地方創生感謝狀及青年返鄉獎勵提案外，也進行地方創生成果報告，還邀請日日田職物所負責人高慶榮分享經驗，首日共有約100人參與觀展。
展區內容包括蓮香惜客工作站1年來與各產、官、學界合作的紀錄，以及工作坊學員作品，例如使用向日葵的梗結合紙漿做成「手抄紙」，可鋪上葉瓣或蓋章裝飾，製成明信片或紀念圖騰等；還有創意拼布課程製作的提袋、鑰匙圈及吊飾，展覽成果豐富各具特色。
計畫主持人涂智益表示，這次計畫主要推行觀音新坡地區地方創生，因時代變遷與地區發展下，新坡農業與文化需重視保留，1年來探討如何在老年化、少子化下找到新坡特色，並串聯在地客家文化，舉辦各式活動、論壇與工作坊等，盼提升在地產業，促使地方重視傳承及永續發展目標。
涂智益提到，農業地區要如何發展值得後續探討，如今計畫暫時畫下句點，未來盼爭取國發會青年駐地工作站計畫，讓計畫邁向下一階段，進一步整合產業、人文與地景資料，執行食衣住行相關議題探討，找到新的推行方向，也盼多管齊下推動地方活化能讓年輕人願意返鄉「好好生活」。
此外，本次成果展也規畫於12月10日辦理DIY絹印體驗，邀請文創教師張峻瑜親自指導；12月11日還有由蓮香惜客團隊陳意婷帶領的拼布創作活動。另觀展民眾可憑當日入場券免費兌換攤位客庄小吃或小物。
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