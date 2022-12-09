各國邊境政策鬆綁，觀光產業復甦之路仍有許多挑戰，台灣觀光協會今舉辦66周年年會，行政院長蘇貞昌、交通部長王國材、各國駐台使節、代表及數百名觀光產業人員參與。蘇貞昌說，疫情期間，台灣和世界各國一樣辛苦，尤其是觀光業者，但現在好日子要來了，明天開始入境人次無上限，期待接下來靠旅遊業者帶動市場。

台灣觀光協會會長葉菊蘭表示，感謝各界的支持和政府紓困，協助業者度過疫情難關，接下來旅遊界關注觀光局升格觀光署，能有更多資源和人才，讓台灣朝觀光立國和觀光主流化的目標邁進。

葉菊蘭說，觀光是國家重要的戰略產業，根據世界旅遊及觀光委員會（WTTC）的報告，2032年以前觀光GDP每年將成長5.8％，遠勝過經濟年成長率的2.7％，觀光將是帶動經濟成長的關鍵。歷經疫情磨練後，未來的挑戰考驗觀光產業的應變力，在經濟環境各種挑戰下，台灣觀光產業需要持續共同學習成長、掌握趨勢。

蘇貞昌指出，疫情期間行政院推動多項紓困及振興方案，全力支撐觀光產業，國境開放後，跨境旅遊復甦，有賴政府及民間共同努力行銷國際。

蘇貞昌強調，台灣的好應該讓世界各地朋友看見，好東西跟好朋友分享，觀光業即將迎來春天的日子，除提升自己，還要把過去2年失去的賺回來，最近他看到台北住房率提升，故鄉屏東也一房難求，心裡很高興，也認為台灣還有很多美沒被看見。

財信傳媒集團董事長謝金河今以「2023台灣觀光創新局」為題，剖析台灣觀光在國際市場中的優劣勢與挑戰。他指出，根據《經濟學人》預測「報復性旅遊」將是2023全球10大趨勢之一，並舉台鐵鳴日號為例，建議業者須從服務創造價值，透過軟硬體提升，完善景點周遭設施，朝精緻化旅遊積極備戰，搶攻國際旅遊市場。