高雄市城中城大樓去年10月14日遭縱火，釀46死、41傷，監察院認為，高雄市政府放任該大樓1樓歇業商場違規停放大量機車，未能察出防火門缺損及防火區劃破壞，也不積極輔導成立管委會，且消防安全檢查消極被動、流於形式，內政部亦疏於督導，監察委員施錦芳、王麗珍、葉宜津為此提案糾正高雄市政府及內政部。

3名查案監委表示，該大樓屬供公眾使用建築物，市府依建築法應隨時派員檢查，維護公共安全之責任，卻放任歇業商場違規使用停放大量機車釀災外，又未能掌握並要求所有權人辦理公安申報，導致未能察見該大樓防火門缺損及防火區劃破壞情形，輕忽建築物公共安全管理，顯有怠失。

查案監委認為，內政部未能督促各地方主管建築機關儘速實施公安申報，確實有疏失，且忽略建築物使用執照登載用途，及違規使用事實以及所有權人申報責任，並造成停歇業場所無使用人，即無須申報等脫法行為，應迅予檢討並落實公安申報制度，保障民眾公共安全。

其次，監委說，該大樓依法應請地方建築主管機關輔導成立管委會，卻沒落實，市府工務局方有告知相關輔導成立管理組織之作為，輔導明顯不力，消防局也怠於追蹤後續辦理情形，而火災發生前也不曾依法辦理消防安檢申報，消防局卻未曾依消防法對區分所有權人予以裁罰，確有怠失。

查案監委指出，城中城大樓在2019年12月、2020年12月、2021年5月及10月間到該大樓檢查，卻因住戶設置柵門無法進入，僅能以張貼檢查通知單、開立行政指導單等作為，可見消防安全檢查消極被動、流於形式，加上消防人員輕忽該大樓1樓歇業商場違規停放大量機車，造成公共安全危害風險，確實有疏失。