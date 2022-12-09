許多人以為補鈣只是為了預防骨質疏鬆，殊不知除了骨骼健康，鈣質還有其他作用，營養師高敏敏在臉書粉專發文指出，當鈣質過少時恐會導致痙攣、抽筋、失眠、易生病等問題，千萬不可不慎。

高敏敏表示，鈣質跟全身都有關，它具有維持心肌功能、保護細胞完整、產生褪黑激素、助眠、減緩緊張情緒、神經傳導、肌肉收縮、血液凝固、血管舒張等8大作用。

高敏敏直言，雖然鈣質好處多多，但過多過少都不好，當血鈣過低會容易抽筋、感到麻木痙攣、腦壓變高、意識障礙、嗜睡。血鈣過高則會出現肌肉僵直、體重變輕、虛弱、嗜睡、易累等症狀。

高敏敏特別整理了缺鈣容易引發的11大危機：

▍骨質疏鬆：鈣幫助維持骨骼強度

▍抽筋：缺鈣可能導致夜間抽筋

▍牙齒變脆：身體會從牙齒吸收鈣質，更可能導致牙齒鬆軟、變脆、斷裂、牙周病、蛀牙等問題

▍膚況變糟：缺鈣會使皮膚發癢乾燥

▍失眠：足夠的鈣能有助放鬆

▍心情暴躁：鈣是天然鎮定劑，能幫助調節情緒

▍易生病：鈣能維持免疫系統

▍易累：缺鈣使人難以進入深層睡眠

▍視力變差：鈣能維持眼球彈性及視神經

▍心悸：鈣是調節心跳的重要元素

▍頻尿：缺鈣會刺激膀胱產生尿意

高敏敏表示，補鈣應少量多次，吸收效果才會好，建議每日1000mg的鈣質應分散在各餐，一次攝取高劑量的鈣，吸收率反而會降低。除了飲食之外，也可曬太陽補充維生素D，促進鈣吸收；以及維持運動習慣，以免久坐不動容易讓肌肉與韌帶退化，再加上骨頭生長時會根據承受的重量來決定要長得多堅固，而運動才能讓吃到身體裡的鈣質轉化成骨質。

最後，高敏敏提醒，平時也應減少攝取骨質流失的地雷食物，像是飲酒過量會使骨質密度降低；愛喝碳酸飲料則會導致磷濃度升高，易使骨鈣釋出；也建議減少重鹹、重口味的高鈉食物；另外過多的咖啡因也會增加鈣質流失。