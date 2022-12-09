52歲玉女歌手蘇慧倫，出道多年仍維持凍齡美貌，即使已結婚生子，仍看不出歲月痕跡，近日她去年出席活動的真實狀態，再度被拿出來討論，讓大陸網友驚嘆「太可怕了」。

近日微博又瘋傳蘇慧倫去年出席金曲獎的影片，當時她穿上斜肩禮服小露香肩，不僅皮膚緊實Q彈，臉上沒有任何瑕疵和皺紋，身材也保養得宜沒有走樣，好狀態令人驚艷不已。

蘇慧倫好狀態再次驚豔大陸網友。(圖／取自微博)

蘇慧倫素顏皮膚超級好。(圖／取自蘇慧倫臉書)

大陸網友都驚呼，通常到她這個年紀，想要維持凍齡美貌，多少還是需要靠醫美，但蘇慧倫臉上沒有一點科技痕跡，年輕得相當自然，「51歲的蘇慧倫，太可怕了這狀態」，超強狀態讓網友都被折服。

「我不認識她，跟我說二三十我也相信，狀態好好」、「而且很有氣質，自然舒服那種」、「皮膚好好啊 我二十歲都沒這樣的皮膚」、「我31，法令紋比她深多了」、「而且脖子肩膀的皮膚也完全沒有鬆弛感，天啦，她真的保養得好好」。

其實，現年52歲的蘇慧倫，平常不吝於分享素顏照，也不會用太多美顏濾鏡，但年過半百的皮膚依舊好到爆，令人稱羨不已。