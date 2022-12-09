女星「向太」陳嵐在演藝圈是有名的女強人，年僅23歲就嫁給向華強，婚後更成為先生事業的幫手，讓向家在香港演藝圈呼風喚雨，向太也有了「富婆」形象；向太最近驚喜公開香港豪宅Home Tour，有各種古董玉器裝飾，還有價格不斐的字畫，更衣室一面牆的櫃上擺滿破百萬元精品包，讓人目不暇及，網讚嘆「感謝向太讓我知道什麼是豪門」。

向太一直以來給人愛家的形象，公開露面也多半是為了家人，近期則一改作風，創立各種社群平台分享她的生活，讓外界得以一探富婆日常；向太昨（8日）在抖音上傳新影片，大方公開與向華強在香港的豪宅Home Tour，更親切地說，「答應給你們看我香港的家」。

向太香港的家有各種古董玉器裝飾，還有張大千的字畫與張叔平設計的燈具，相當驚人。（圖／摘自向太陳嵐抖音）

儘管向太口中說她與粉絲們家庭差不多，偶爾下廚做飯、種植花草或邀請朋友來家中聚會等，但影片中向太豪宅內每一隅都有亮點，像是院子裡有超大游泳池，進入室內寬敞還用許多名貴玉器點綴，牆上還有張大千的字畫，及知名設計師張叔平特地設計的燈具，看得出向太身份有多不凡；而向太介紹了一面銀箔馬賽克牆，連她自己都感嘆花了不少錢，可見有多珍稀昂貴。

向太平時穿著打扮都是名牌或配戴各種珠寶，粉絲一直很好奇她的更衣室有多驚人，向太的更衣室大到比許多人家裡的客廳還寬敞，整齊地掛著她與向華強的衣物，最令人驚訝的是，有一面牆的櫃子上擺滿了價值破百萬元的精品包，多到一般人家可以買好幾間房，讓網友直呼真的大開眼界。

其實向太最後透露，這個家是她與向華強從年輕一起奮鬥，終於在奮鬥幾十年圓夢，她很開心向華強回到家都覺得很舒服，她也覺得很舒服。