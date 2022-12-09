爸爸媽媽要特別注意了！急診醫師翁梓華表示，最近發現孩子因為「屁屁問題」送醫的比例大幅增加，甚至有孩子被送到急診室時已經在滲血。翁梓華呼籲，家長們在照顧孩子時，要特別留意4件事情，以免弄巧成拙讓疾病纏身。

急診醫師翁梓華在臉書粉絲專頁《急診柯南．翁梓華醫師》發文表示，雖然近期氣溫驟降，但他觀察到有不少孩子因「屁屁問題」被送往急診，嚴重時還有流血、流組織液等情況，而這種病症其實就是「尿布疹」，一般常稱做「紅屁屁」，不僅平時就得細心照顧孩子的屁屁肌膚，清潔、保暖更得下更多苦心，翁梓華坦言：「尿布疹真的很惱人」。

翁梓華指出，大多數寶寶都會經歷這樣的問題，尤其是皮膚敏感者會特別嚴重，主要的原因有三種，分別是「皮膚過於潮濕、 排泄物中的物質刺激、 皮膚的酸鹼值改變」。而常見的尿布疹分成「接觸性皮膚炎尿布疹」及「念珠菌感染尿布疹」，偶爾會併發，念珠菌的尿布疹常有衛星狀分佈（Satellite lesion），皮膚的病症較嚴重，且範圍較大，靠抗生素治療康復的速度較快。

而翁梓華也分享預防尿布疹的方法，首先一定要避免皮膚過於潮濕，曬屁股，勤換尿布都是基本功；而為了避免排泄物刺激，屁屁的清潔更不可馬虎；不過要注意的是，皮膚上的皮脂對寶寶來說是很好的皮膚屏障，切忌過度清潔；最後，千萬不要幫孩子過度保暖，包得像「粽子」一樣，因孩子基礎體溫高、棕色脂肪多，包太多、太緊反而容易讓局部潮濕。