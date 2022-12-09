我國水產品僅剩1家可銷陸！中國大陸去年4月發布境外註冊規定，要求全世界所有輸銷中國大陸的食品呈等商品應完成註冊，但我國有意銷至中國大陸的水產品事業單位中僅有1家註冊合格，農委會主委陳吉仲今天召開「水產品輸中註冊暫停及因應策略」記者會說明，僅提及會協助開拓國外市場、轉助至其他國家加工、凍儲及加工及加強國內行銷，但具體要如何執行、目標量至今仍未盤點。

據農委會統計，我國水產品近年銷陸為49.4億元至83億元之間，其中銷陸價值較高為魷魚、年均達18.3億元，鰹魚以8.4億元次之，午仔魚、秋刀魚也分別有6.8億元及4.4億元。

陳吉仲表示，中國大陸去年4月12日發布境外註冊規定，要求所有銷至中國的食品生產、加工及貯存業者應申請註冊，並要求在今年6月30日前完成補件，若已申請待補件則可持續進口至8月31日，截至今年8月1日為止，有意銷陸業者中，共有1件核准、105件可進口至8月31日、73件則未在6月30日前補件，因此將透過食藥署查詢實際情形，並協助業者補件，也將結合其他會員國在WTO的技術貿易障礙（TBT）委員會中提出特定貿易關切。

據統計，捕撈魚類變動性大，但養殖的午仔魚年產量約1萬2000噸，陳吉仲指出，此次受影響較大為魷魚、鰹魚、秋刀魚及午仔魚，前三者為捕撈，且魷魚及鰹魚原本就是至該地加工廠，如秋刀魚會轉移至韓國、日本，魷魚及鰹魚則會尋求東南亞的加工廠，午仔魚則會透過強化內銷，「不會讓漁民受影響」。

但記者詢問預算規模，陳吉仲僅說，經費會視品項而定，包括運費獎勵機制等，會用農損基金產銷調節費用支出，並使用農損基金「超支併決算」處理，並在近日對外明，強化內銷措施則待後續規劃。