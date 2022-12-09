副總統賴清德宣布參選民進黨主席，更有可能挑戰2024總統大位，但他今年幫民進黨新北市長參選人林佳龍站台時，多次批評新北市成績一年不如一年，是否提前把你當成2024假想敵？

新北市長侯友宜今出席消防暨義消楷模表揚大會被問及此事表示，新北市這幾年市民朋友不斷給我們寶貴意見，讓新北市政府能夠不斷努力做事成長，至於大家有不一樣的了解，我們都會去傾聽民意，然後結合更多民意，好好跟民眾站在一起，讓新北市的明天會更好。

媒體追問，雖然市政最優先，但近期有很多市民希望你承擔大局挑戰2024？你要接戰嗎？並詢問台灣基金會董事長游盈隆比喻侯是大金剛，賴清德是獅子王 ，兩人若終須一戰的話，誰比較有勝算？

侯友宜說，他還是最謝謝像我們今天的消防與義消，他們都是人啊！都扮演盡人盡力好好做代誌的精神，所以人跟人之間，大家只要團結在一起，面對所有挑戰，好好為這塊土地，我相信都能做出一番好成績，謝謝消防義消弟兄。

媒體不死心再問：「要接戰嗎？」侯友宜僅說：「大家好好努力為這塊土地做事。」