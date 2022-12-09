蔡耀頡指出，太平產業園區側排銜接周遭工廠、民生等用水排入，長期以來無法統一規畫，惡臭非常嚴重。（潘虹恩攝）

經發局工業科股長曾敬泰表示，經發局針對園區內的排水系統每天早、中、下午都會進行40分鐘的沖洗，每月也會依照淤積量定期派人進行刷洗，未來會協調其他單位進行汙水源頭追查。（潘虹恩攝）

台中市太平產業園區周遭工廠、民生等用水排入七星排水系統，造成惡臭，多年來園區廠商及附近居民都忍受著不適生活，台中市太平選區市議員蔡耀頡9日上午邀集經發局、水利局、環保局等相關單位一同會勘、朔源，盼改善惡臭問題。

蔡耀頡指出，太平產業園區側排銜接周遭工廠、民生等用水排入，長期以來無法統一規畫，惡臭非常嚴重。2021年11月他就曾邀集相關單位會勘，環保局有裁罰紀錄，甚至裁罰3次，卻僅進行罰款而無積極作為，惡臭還是沒有改善；目前園區內約有10家廠商，未來有更多廠商進駐，員工數也會增加，將會引起很大的問題。

經發局工業科股長曾敬泰表示，經發局針對園區內的排水系統每天早、中、下午都會進行40分鐘的沖洗，每月也會依照淤積量定期派人進行刷洗。經過調查，目前排放汙水的源頭已排除產業園區內廠商，接下來會再協調水利局及環保局進行追查，針對排放廢水單位進行處理。

環保局股長廖榮志表示，今年8月曾查出附近1間食品廠未達到水汙法列管規模，環保局已進行相關輔導，食品廠也願意投資成本設置相關的汙水處理設施，目前工程仍在進行中，未來會持續輔導。

廠商柯先生表示，他們在2020年進駐，工廠還在建造中，但隔壁的廠商已搬入園區，就常向他反映，面試的員工100多人，卻因為惡臭，錄取率不到1％，甚至常有員工因此離職；他說，由於採證不容易，斷斷續續的，稽查人員2、3天才來1次，3年都沒有改善，這裡工作的員工「實在是受不了」，盼市府可以協助改善。