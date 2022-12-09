因應楠梓社區人口結構將隨著楠梓產業園區設置及台積電建廠員工遷入而改變，楠梓國小配合校園整體規劃改建，「楠梓國小健康樓及和諧樓拆除及新建工程（第一期工程）」9日正式開工，預計2024年7月完工，打造樹屋造型的4層樓校舍。

楠梓國小基地位於楠梓區東寧里，為楠梓舊部落中心地帶，開發甚早，機關林立，於1900年即設立「楠梓坑公學校」（楠梓國小前身），校齡已屆120年，校內擁有多棵農業局列管老樹及時光標本等具歷史紀念意義設施。

工務局表示，該工程工期預計385個工作天，預計2024年7月完工，期待老校新生，打造創新的學習空間，提供一個健康優質的教育環境。

新工處表示，楠梓國小第一期工程以樹屋的概念營造學習的環境，工程主要內容包含新建地上四層鋼筋混凝土校舍一棟，總樓地板面積約3125平方公尺，包括23間普通教室、2間活動室及1間辦公室等，總經費約1.5億元，規劃設計包含綠化量、基地保水、日常節能、水資源、污水與垃圾改善等五大綠建築指標，完工後將可提供教師們優質的教學環境及學生們更寬廣的活動空間。