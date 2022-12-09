岡田將生與中井貴一暌違11年再度合作的日劇《旅行護理師》首集開出平均11.9％的數字後，穩坐收視率二位數寶座，雖然只有8集，但故事卻是發人深省，幽默中帶著感動，如同每集片頭的開場白「這是一部獻給所有病患和護理師的，愛與戰鬥的故事」，獻給全天下為病患勞心勞力的護理師，完結篇收視率高達12.9％，榮登秋季檔日劇收視冠軍寶座。

《旅行護理師》是中園美保繼《派遣女醫X》系列後的最新力作，描述由岡田將生飾演、為某種原因從美國回到了日本的「那須田步」，以及資深演技派男星中井貴一飾演、技術熟練但看起來行蹤可疑的「九鬼靜」，2人在共事的過程中不斷因意見不合而有摩擦，但同樣都是為了病患盡心盡力。編劇中園美保表示「那須田步」與「九鬼靜」這2個角色，完全是以岡田將生和中井貴一為原型量身打造。

對於要如何展現2人的動與靜曾讓中園美保一度苦惱，前往醫院觀察時，也見到男性護理師在同僚與病患之間所產生的優缺點，例如有時候需要搬運重物，女性護理師就很希望能有男性護理師，但有些患者反而會對男性護理師產生疑問，「為什麼來的是男性護理師？」希望能透過該劇，重新讓世人認識男性護理師的重要與必要性。

《旅行護理師》全劇8集已在friDay影音、KKTV、MyVideo上架。