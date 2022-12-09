金寶(2312)今舉行法說會，總經理陳威昌今天紅光滿面，笑逐顏開表示，今年什麼都漲，但對金寶而言，是營運「成長」的好年。受到中美貿易戰造成產地分散的影響，金寶意外享受產區分散的「紅利」。很多客戶因為要分散產區，也就是「買保險」的概念，讓原本就在全球布局的金寶，接到很多轉單。展望明年，陳威昌表示，新訂單已經在手，明年度會較為審慎保守但仍樂觀，目標仍是成長，但不會是過去幾年大幅度的成長，因為客戶也相對保守，主要受到通膨、升息、庫存和景氣放緩等因素影響。

今年金寶前10月營收達1488億元，年增31%，創歷史新高。前3季EPS為0.7元。法人估，明年金寶營收將挑戰2000億元大關。

陳威昌表示，今年元月公司進行組織調整，切割成5個區塊，包括計算機和家電、印表機、儲存設備、網通產品、其他新產品。而每一個區塊的營收都在10~15億美元之間。這樣的組織調整，就像是球員交換制度一樣，讓人才交流並培養新人才。展望明年，預估5大組織的營收會是每個區塊都接近在15億美元。換言之，今年原本營收較低的，明年反而會成長較快。

對於近期市場觀切的美洲生產，陳威昌分析，美洲製造的缺點是成本太高，但優點是客戶分散生產基地，像金寶的墨西哥產區，今年被客戶詢問的詢問度最高，因為美洲工資雖高，但產品做了要能出得去，客戶在買「保險」的心態下，讓墨西哥生產有紅利。原本墨西哥只生產網通、IOT、其他類如低軌衛星等產品，但現在連一些本來沒在墨西哥生產產品和客戶的都來問。

既然墨西哥生產的詢問度高，金寶是否會在墨西哥進行擴產？陳威昌表示，會審慎考慮，因為生產必須要達經濟規模才會有利潤，如果下單量太小，就無法有合理的利潤。

明年金寶的擴產主要還是會在泰國，而泰國也會是明年金寶營收占比最大的生產區域，若加計菲律賓和大陸，讓3大產區的營收占比將達8成。