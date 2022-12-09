歐洲股市周五早市走高；隨著對中國樂觀情緒的增加，工業股和金融股上漲；此外，瑞信因新的增資案成功推展，股價上漲。

周五泛歐Stoxx 600指數早盤升0.24點或0.04%，為435.71點，指數似乎要揮別連五天下跌的頹勢。此前由於對高利率將帶動衰退的擔憂，市場信心低落。

周四公布的數據顯示，美國上周請領失業救濟人數有所上升，讓投資人燃起聯準會下周減緩激進升息的希望。

投資人同時也歡呼中國的放寬防疫封控措施，寄望能藉此帶動該國經濟復甦。

包括空中巴士的工業股上漲，為歐洲股市提供上漲的最大助力。銀行股也上升；瑞士信貸股價進一步反彈，從上周的歷史最低價回升。

瑞信上漲3.0%；該行周四宣布，作為更大的40億瑞朗籌資計畫一部分，瑞信在增資案中已成功地籌資22.4億瑞朗。

雖然目前周線仍處於上漲，但是Stoxx 600指數仍有可能在本周下跌，結束連七周上漲走勢。