財政部公告，111年11月全國賦稅收入初步統計，全國賦稅收入，11月實徵淨額2536億元，年增加9億元或0.4%。累計1至11月實徵淨額3兆797億元，年增加3696億元或13.6%。達成率方面，累計1至11月實徵淨額占累計分配預算數119.8%，占全年預算數113.0%(已較全年預算數高出3554億元)。

11月單月創新高為關稅、地價稅；累計創新高為關稅、營所稅、綜所稅、遺產稅、菸酒稅、營業稅、地價稅、房屋稅、使用牌照稅、總稅收，較上個月增加地價稅。

已達成年度目標是營所稅、綜所稅、遺產稅、贈與稅、期交稅、營業稅、房屋稅、使用牌照稅、印花稅、總稅收，較上個月增加營業稅。

11月實徵淨額與上年同月比較，以營業稅及營利事業所得稅各增加42及32億元較多，而證券交易稅則減少100億元。累計1至11月實徵淨額與上年同期比較，以營利事業所得稅增加3237億元、綜合所得稅增加1213億元、營業稅增加412億元較多，惟證券交易稅減少925億元、貨物稅減少272億元。

營利事業所得稅，11月實徵淨額78億元，年增加32億元(+70.3%)，主因特殊會計年度營利事業之暫繳稅款增加；累計1至11月實徵淨額1兆138億元，年增加3237億元(+46.9%)，主因110年上市櫃公司獲利大幅成長，致結算申報自繳稅額增加，且暫繳申報稅款亦成長所致。

綜合所得稅，11月實徵淨額229億元，較上年同月增加6億元(+2.6%)，累計1至11月實徵淨額6200億元，較上年同期增加1213億元(+24.3%)，主因盈餘分配及薪資所得扣繳稅款、房地合一課徵所得稅均增加所致。

營業稅(含金融業營業稅)，11月實徵淨額978億元，較上年同月增加42億元(+4.5%)，累計1至11月實徵淨額5337億元，較上年同期增加412億元(+8.4%)，主因國內產銷活動穩定，進口礦產品、化學品、電子零組件、小客車等稅額增加，以及適用外銷零稅率之營業人申請退稅增加之交互影響。

貨物稅，11月實徵淨額141億元，較上年同月減少0.4億元(-0.3%)，係油氣類(減少26億元，-33.1%)、水泥(減少1.3億元，-38.7%)及車輛類(增加27億元，+55.3%)貨物稅增減互抵所致。累計1至11月實徵淨額1374億元，較上年同期減少272億元(-16.5%)，其中因汽、柴油貨物稅調降，油氣類減少208億元(-26.5%)；車輛類減少56億元(-8.1%)，主因國內車廠減產及進口車減少所致。(2-1)