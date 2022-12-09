證券交易稅，11月及累計1至11月上市櫃股票平均每日成交值為2729億元、2,924億元(上年同期為4587億元、4697億元)，全月證交稅實徵淨額139億元，較上年同月減少100億元(-41.7%)；累計1至11月實徵淨額1614億元，較上年同期減少925億元(-36.4%)。

關稅，11月實徵淨額138億元，較上年同月增加27億元(+24.8%)，主因小客車、動物產品及調製食品等進口稅額增加；累計1至11月實徵淨額1279億元，較上年同期增加78億元(+6.5%)，主因調製食品、機械及電機設備、動物產品等進口稅額增加。

土地增值稅，11月實徵淨額65億元，較上年同月減少30億元(-31.8%)，累計1至11月實徵淨額851億元，減少145億元(-14.6%)，均因去年同期有大額稅款案件所致。11月土地增值稅徵起件數4萬2002件，較上年同月減少1萬9647件(-31.9%)；累計1至11月土地增值稅徵起件數53萬841件，較上年同期減少7萬1499件(-11.9%)。

遺產稅，11月遺產稅實徵淨額41億元，較上年同月增加16億元(+60.8%)，累計1至11月實徵淨額332億元，較上年同期增加35億元(+11.8%)，均因大額稅款徵起案件增加。

地價稅，11月實徵淨額551億元，較上年同月增加6億元(+1.1%)，累計1至11月實徵淨額595億元，較上年同期增加10億元(+1.7%)，主因今年公告地價調整所致。

前11月實徵淨額占分配預算數之比率，前11月主要徵起稅目中，實徵淨額占分配預算數比率大於100%者，有遺產稅(173.8%)、贈與稅(145.0%)、營所稅(141.3%)、綜所稅(123.3%)、營業稅(119.8%)、地價稅(106.5%)、關稅(105.8%)、菸酒稅(101.3%)、證交稅(100.2%)，低於 100%者有土增稅(90.0%)、貨物稅(81.9%)。未達100%者為土增稅、貨物稅。

各級政府賦稅收入概況，中央政府累計1至11月中央政府賦稅收入(不含中央統籌分配稅款)實徵淨額2兆2097億元，較上年同期增加2983億元(+15.6%)；占分配預算數121.4%。

地方政府累計1至11月地方政府賦稅收入(含中央統籌分配稅款)實徵淨額7312億元，較上年同期增加479億元(+7.0%)；占分配預算數112.5%。

中央特種基金，累計1至11月撥入中央特種基金之金融業營業稅實徵淨額283億元，較上年同期增加27億元(+10.4%)；健康福利捐實徵淨額263億元，較上年同期減少5億元(-1.9%)；長照基金842億元(其中449億元來自房地合一課徵所得稅，264億元來自菸稅，129億元來自遺贈稅)，較上年同期增加213億元(+33.9%)。(2-2)