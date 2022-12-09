鄉公所女祕書酒駕未依現行犯移送 台東縣警局處分3人

台東縣某鄉公所張姓女祕書17日酒駕逃逸，台東縣警察局40分鐘後找到當事人，未依現行犯移送，且經過16天之後才將張女函送偵辦，台東縣警局今天表示，此案已針對3人做出處分。

台東縣議員林參天在台東縣議會質詢台東縣警察局長葉超鴻，質疑有人關說，且未依現行犯移送台東地方檢察署，疏縱人犯。

葉超鴻回應，張女肇事後離開現場，經民眾發現而報案，派出所員警40分鐘內找到張女，但她拒絕酒測，鄉長黃建賓隨後到場，但並未關說，反而是協助警方勸張女接受酒測，結果酒測值為每公升1.07毫克，員警當下開出酒駕、肇逃等3張罰單。

葉超鴻指出，未立即依公共危險罪移送法辦，是因員警認定張女並非現行犯，接著員警染疫隔離，才未及時函送。當時承辦員警打電話請示偵查隊值班人員是否應移送法辦，偵查隊的答復是「自行研判」，承辦員警自行研判的結果就是非現行犯，不須隨案移送。

葉超鴻強調，此案雖無吃案、疏縱人犯問題，警局檢討後針對3人做出處分，一是當天的偵查隊值班人員不應請派出所員警自行研判，應請示檢察官；另外是派出所所長及副所長，未指派承辦員警的職務代理人即時處理此案，引發外界議論，至於承辦員警則未受處分。

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