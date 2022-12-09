漢來美食（1268）11月營收3.51億元、年增12.25％；累計前11月營收為33.18億元，年增30.08％。展望後市，第四季是餐飲業傳統旺季，疫後企業復辦尾牙、團圓宴，加上除夕圍爐與春節連假聚餐，以及外帶年菜帶動下，餐飲需求持續升溫熱度，漢來美食將延續第三季動能，第四季營運看旺。

隨著邊境解封、入境「0+7」及戶外不用戴口罩等各項鬆綁措施陸續上路，旅遊量能和旅客人數也將隨政策階段性增加，餐飲及觀光旅遊業終於盼來復甦景象。面對疫後餐飲，業者也看好尾牙春酒商機，由於明年春節過年時間較早，加上企業尾牙活動連兩年受疫情干擾，今年詢問度高、提前下訂意願大，需求相當具爆發力。

漢來美食高雄兩館宴會廳尾牙春酒接單暢旺，目前共接單8,000桌，比前兩年增加了一倍，至於海港自助餐今年尾牙春酒接訂的情況也十分理想，目前預估應可達50,000客以上，較去年成長至少五成以上。

11月漢來美食旗下各餐廳搭配百貨周年慶檔期、加上雙11效應，餐飲內用及電商營收表現亮眼。另外，來美食APP甫推出限時限量搶券活動更獲得廣大迴響，目前已累計近17萬會員，12月加碼推《年末打牙祭-筆筆消費抽優惠》活動，使用來美食APP消費集點，周周抽漢來海港雙人免費餐券及名人坊1,500元餐飲抵用券等，吸引粉絲群歲末年終到漢來吃大餐犒賞自己。

從聖誕節、跨年緊接著年節家宴及春酒、尾牙、旺年饗宴，漢來旗下品牌餐廳訂位情形熱絡，漢來年節期間不打烊，農曆年假期間皆已陸續滿位，此外2023《鴻兔大展》外帶年菜及年節禮盒也已強勢推出，漢來宅美食的五星級年菜單品及團圓餐外帶，澎湃度更勝以往，各品牌活動也一波接一波，全力滿足顧客享用美食的期待。

漢來美食努力打造「安穩工作」、「安心職場」及「安全勞動」之「3安」的工作職場，今年12月獲得國際驗證機構台灣檢驗科技（股）公司）（SGS）專業稽核團隊審查通過「ISO 45001 : 2018 職業安全衛生管理系統標準」驗證，透過正確的安全工作觀念植入每位員工的心中並成為日常，實踐企業ESG永續目標。漢來美食為SGS認證全台第一家獲得驗證的國內大型餐飲集團。