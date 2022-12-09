在現今數位的時代下，具備媒體運營能力是成功的關鍵，建立一個良好品牌形象、內容優質的社群媒體網絡，對於任何企業來說都是至關重要的—尤其是希望在競爭激烈的市場中能脫穎而出的新創公司。而這次亞洲創新創業發展大賽的合作夥伴Edison's co看到了這項痛點，並提出了解決方案！

Edison's co是一家成立於矽谷的品牌公司，為初創企業和小企業提供全方位的媒體運營服務。Edison's co Asia CEO江秉承說，該公司創建的目的是為了幫助新創企業家在創業初期能有效減低管理與行銷的成本，將精力專注於他們的業務。因為「現代的新創CEO們需要更多地關注有效的業務發展! 而不是管理他們的行政和人事」。因此，Edison's co提供了一條完整的媒體運作服務，使新創公司能夠以低成本獲取最大的效益。

近期該公司宣佈將提供免費諮詢服務，做為給2022亞洲創新創業發展大賽獲獎者的獎勵。這對在亞洲區域想讓自己的企業起步邁向國際的企業家來說，是一個天大的好消息。

Edison's co Asia CEO 江秉承說：「我們很高興能向亞洲創新創業發展大賽的獲獎者提供我們的專業知識。希望能幫助他們的企業更上一層樓，充分發揮他們的潛力。」

諮詢內容將包括對企業的深入分析，以及關於如何創建品牌、給予行銷和整體運營等建議。目前很少有創業大賽能提供像Edison's co給予團隊諮詢服務的獎勵。在Edison's co的幫助下，新創公司可以完整的學習到如何簡化品牌、行銷和運營，如此就能少掉許多在創業路上的彎路及阻礙，更能快速的找到適合團隊的商業運營模式。亞洲創新創業發展大賽將持續鼓勵年輕人砥礪前行，並透過一系列整合資源的方式培育、扶植團隊，迎接未來蓬勃發展的共榮前景！