2022臺北網紅節於12月7日舉辦成果發表會暨TY Star網紅獎頒獎典禮，由臺北市商業處、旺旺中時媒體集團、台灣新媒體發展協會共同舉辦，特頒發TY Star網紅獎太陽組、月亮組、星星組及momo人氣獎等獎項，參賽者經營社群平台遍佈YouTube、Facebook、Instagram、TikTok，網紅主題類型從營養師、學生生活、手帳、旅遊外景等類型無所不包，甚至有來自韓國的參賽者也同為獲獎網紅，臺北網紅節在為台北市商圈提升國際知名度的同時，也讓眾多網紅能有機會齊聚一堂，切磋激盪創新的想法。

臺北網紅節自8月25日啟動，總計近千名網紅參賽網紅獎，經初審選出200名網紅入圍人氣票選活動，同時於11月11日至13日的香堤大道臺北網紅嘉年華，為期三天的活動中吸引近百位網紅共襄盛舉，熱情的網紅們利用個人的獨特魅力以及觀點，號召粉絲參與活動，帶動臺北商圈熱情活力，推廣商圈特色商品。從網紅獎啟動至頒獎典禮結束，所有參與的網紅，累計發布400則以上貼文及限時動態宣傳，除了展現網紅對於自己經營社群媒體的積極度，也展現網紅創意的活力。

2022 TY Star網紅獎太陽組獲獎網紅分別為Koobii鬧大學、可芯、各種同學、艾璐、妖嬌、壯壯、綸綸老師、鄭怡琳(琳琳)、營養師高敏敏、纖女凱蒂老師；月亮組獲獎網紅為Cherry、Miki思榕、小張、王姿婷Joanna、石軒瑄、克莉絲汀、柒默、愛立刻思、默森夫妻、優優娜；星星組獲獎網紅為Han、尹志水、王于柔、巧巧兒、希希、笑叔、梓娜、陳貝瑀、圓糖、廖伯斯。

同時，在高手雲集的參賽者中，momo人氣獎前三名分別由鄭怡琳（琳琳）、笑叔、柒默獲得。營養師高敏敏、梓娜、廖伯斯、克莉絲汀、綸綸老師、艾璐、我是冠哥則獲得優選，第一名的鄭怡琳本身是街頭藝人，受訪時表示有了冠軍加持「光尾牙邀約就比過去多2倍以上」，特感謝主辦單位舉辦此活動，讓更多網紅被品牌看見。

臺北市政府發言人陳智菡頒獎並與太陽組獲獎網紅合影，右起鄭怡琳(琳琳)、綸綸老師、營養師高敏敏、陳智菡、纖女凱蒂老師、可芯、Koobii鬧大學。（圖／主辦單位提供）

台灣新媒體發展協會理事長陳義文頒獎並與月亮組獲獎網紅合影，右起小張、柒默、陳義文、愛立刻思。（圖／主辦單位提供）

ikala事業總監吳曉芳頒獎並與月亮組獲獎網紅合影，右起吳曉芳、Cherry、Miki思榕、克莉絲汀。（圖／主辦單位提供）

旺旺中時文化傳媒總經理林淑黛頒獎並與星星組獲獎網紅合影，右起希希、廖伯斯、梓娜、林淑黛、笑叔、巧巧兒。（圖／主辦單位提供）

伊林娛樂副總經理蔡玉治頒獎並與星星組獲獎網紅合影，右起陳貝瑀、尹志水、蔡玉治、Han、圓糖。（圖／主辦單位提供）

momo購物網EC行銷部副理黃淑惠頒獎並與momo人氣獎獲獎網紅合影，右起鄭怡琳(琳琳)、笑叔、柒默、營養師高敏敏、梓娜、廖伯斯、克莉絲汀、綸綸老師、黃淑惠。（圖／主辦單位提供）

網紅可芯獲得太陽組及momo人氣獎獎項。（圖／主辦單位提供）

太陽組獲獎者可芯興奮表示，有種努力很久後獲得肯定的感覺，感謝主辦單位提供平台，讓正在努力的網紅們能有被看見的機會及表現的舞台，也很開心能參加這次的頒獎典禮。

網紅綸綸老師獲得太陽組及momo人氣獎獎項。（圖／主辦單位提供）

綸綸老師在頒獎典禮接受專訪時提到「自己的初心是希望透過影片帶給大家歡樂，鼓勵各位正在經營自媒體的朋友們，一定要保持自己的熱忱之外，日更非常重要，能夠讓大家知道你是怎麼樣的一個人之外，也能從你的生活來認識你。」

網紅愛立刻思分享親子互動深受好評。（圖／主辦單位提供）

愛立刻思則分享自身心路歷程，不斷從生活中找靈感為主，拍攝親子互動影片，以詼諧的方式與粉絲分享開心的一面，期許能夠傳遞溫暖的正能量給大家。

本屆TY Star網紅獎依粉絲數分級獎項，太陽組粉絲數為20萬以上，月亮組粉絲5萬-20萬，星星組則為5萬以下，所有網紅得獎訊息詳見臺北網紅節官網 。