虎尾建國一村的碉堡防空洞的外觀仍完好。（雲林縣府提供）

虎尾鎮建國眷村見證二戰的歷史發展，雲林縣政府把調查成果以沉浸式劇場呈現，「眷念村天－虎尾眷村再造歷史場域數位策展」今（9日）開幕，建國一村的碉堡防空洞有虛擬實境，6棟眷村各有動態及靜態展覽，讓民眾認識曾經發生在雲林的空軍眷村故事。

雲林縣府文化觀光處向文化部爭取「再造歷史現場」經費補助，在虎尾眷村再造協會協助下，今年執行虎尾「建國一村」6棟建物修復及再利用調查研究，9日於碉堡式防空洞內作數位策展，讓民眾回顧日據時代、二戰後的虎尾眷村。

這次策展主題為「眷聲洞影」及「眷念村天」，於建國一村的碉堡防空洞內布置混合實境（MR）沈浸式劇場、虛擬實境（VR）體驗，以及在6棟眷舍布置媒體影像、虛擬實境體驗、實體展示，呈現歷史場景及眷村生活記憶。

縣長張麗善出席開幕儀式表示，建國眷村保留清朝年代的漢人農村聚落景觀、二戰末期日軍的戰備基地、戰後中華民國空軍眷村的生活痕跡，是雲林縣非常重要的歷史聚落建築群。

張麗善說，虎尾鎮有建國眷村、虎尾糖廠、布袋戲戲團聚集，文化底蘊深厚，雲林高鐵站如今是外地遊客造訪雲林的大門，縣府未來將串連整合高鐵特區、虎尾建國眷村、虎尾市區成為雲林的新門戶。

虎尾眷村再造協會總幹事魯紜湘表示，本次展覽也同時辦理虎尾眷村飲食文化節，民眾除可體驗數位策展，也可報名體驗眷菜DIY、逛眷味市集，感受眷村特有的生活氣氛。