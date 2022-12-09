12月8日上午，以「好的生活 好的未來」為主題的第十一屆共同家園論壇在平潭開幕。

本屆論壇以線下、線上相結合的方式開展各項交流，主論壇為第十一屆共同家園論壇大會，配套舉辦2022嵐臺青年創新創業大賽頒獎儀式（以下簡稱「2022嵐臺雙創大賽」）等活動，邀請臺灣有關政黨代表、統派團體代表、行業協會、臺青台商等各界嘉賓和大陸各界代表以不同方式出席論壇活動，共同探討兩岸共同家園建設大計。

會上，在各位領導、各界代表及嘉賓的見證下，2022嵐臺雙創大賽頒獎儀式揭曉了最佳創新科技之星、最佳創新發展之星、最佳創新潛力之星和創新未來之星4個獎項的十個優秀專案。

得獎團隊接受頒獎。（圖／第11屆共同家園論壇主辦方提供）

獲獎團隊分別為：中惠創智(深圳)無線供電技術有限公司、深圳天盟智能互動有限公司、伊奇洛夫創新國際醫院管理(北京)有限公司、豐原科技(平潭)有限公司、階梯字慧有限公司、上海花大豬科技有限公司、景鵬科技股份有限公司、維致生醫科技股份有限公司、ERGOTYPE、鎧強科技（平潭）有限公司。

2022嵐臺雙創大賽，以「創贏青春 夢圓兩岸」為主題，由平潭綜合實驗區管委會指導，平潭綜合實驗區經濟發展局、平潭綜合實驗區投資促進委員會、平潭綜合實驗區臺灣工作部、平潭實驗區財政金融局、平潭綜合實驗區工商聯、平潭綜合實驗區金融控股集團聯合主辦；並由平潭綜合實驗區金融科技有限公司、旺旺中時文化傳媒(北京)有限公司聯合承辦，聚焦數字經濟、文旅經濟、綠色經濟、海洋經濟等領域徵集專案，吸引了140餘組兩岸青創團隊熱情參與。最終由邀請到的16位兩岸知名行業專家經過專業、嚴格的審核，評選出以下十個優秀專案：〈中大功率磁共振無線供電的產業引導者〉、〈天盟數字虛擬人介紹〉、〈伊奇洛夫創新國際醫院管理商業計畫書〉、〈豐原科技、〈Linggle高效語言學習工具〉、〈Smile智慧牙醫〉、〈Media app〉、〈維致生醫〉、〈ERGOTYPE Bussiness plan〉、〈鎧強科技汽車氛圍燈控制晶片〉。

大賽緊抓區域建設機遇，加快探索新興產業類、農漁經濟類、⽂旅⽂創類、⽣態迴圈類、數字經濟類等多項領域合作發展，構築兩岸交流合作的前沿平臺，充分發揮平潭「因臺⽽設，因臺⽽特」的特殊區位優勢，並借助連續舉辦四年的嵐臺青年創新創業賽品牌影響，搭建兩岸青年共融發展的交流合作平臺，進步提升平潭品牌效應，吸引更多的兩岸雙創項⽬落地平潭，推動平潭產業升級，加速地⽅發展，共建兩岸共同家園。