DS全球數位藝術節十強名單出爐了！隨著數位、科技的發展，藝術表現的形式不再只侷限於紙本、實體生活中。元宇宙一詞的出現更是將人們所認知的領域及時空打破，將帶領我們進入全新的虛擬世界裡。

首屆DS全球數位藝術節報名相當踴躍，徵件自2022年6月至10月31日止，總件數達2513件，第一階段評審會從「看見東方美原創NFT」和「未來設計師的宇宙重啟計畫」這兩大類參賽主題中，選出總票數排名前10強的作品進入到第二階段複審，再從其中選出各類項金、銀、銅及全場大獎。

參賽主題「未來設計式的宇宙重啟計畫」十強名單。（圖／DS全球數位藝術節組委會）

參賽主題「看見東方美原創」十強名單。（圖／DS全球數位藝術節組委會）

國潮風興起，看見東方美原創主題引發熱烈回響

近來「國潮」風格廣受消費力龐大的Z世代族群所喜愛，將中華傳統元素結合時尚潮流，形成一種特別的文化風格，而市場的背後是來自於年輕人對於民族文化的自信。如今，國潮的文化價值更將中華製造、中華設計的核心競爭力發揚光大，也帶動大眾的審美及價值觀改變，從這次徵件的許多作品中也能看到作者們將古典美學元素與現代化融合，打破時空甚至是固有的疆域限制。如此，由設計介入經濟、社會、空間等框架的突破性，也間接地制定了未來無限可能的前景。

文明發展，包容無限想像

在未來元宇宙的新時空裡，創作的展示能穿越空間、超越感知，它像個魔法，能為文化想像帶來全新的詮釋。曾經被視為純粹幻想的科幻電影或文化作品，透過VR、AR、XR等科技載體，人們能沉浸到另一個由影像、感官所構成的全新世界裡，藝術美學也得以成為另一種描述經驗的方式，所呈現的未必如我們在現實世界裡所感知的那般，不在如此遙不可及。從這類的徵件中，我們能窺見許多參賽者對於未來世界的一切事物，所懷抱的憧憬與幻想，無論是期待抑或是擔憂的，都再再的呈現出數位藝術具有視覺性的透析，能帶著觀者遊走體驗超凡景象及心境。

藝術能帶給人類許多的啟發，也能乘載文化傳統，透過數位化的展示更能帶來更多不同的體驗，DS全球數位藝術節期待您的加入。