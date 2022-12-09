「社團法人國際獅子會300-E2區中宜獅子會」陳會長暨獅友們提供免費視力及糖尿病篩檢服務，用實際行動關懷阿蓮庄的社區長輩，阿蓮區長李惠寧特頒發感謝狀。(阿蓮區公所提供／林雅惠傳真)

歲末年終，高雄市阿蓮區公所為了迎接耶誕節到來，於大崗山如意公園市集舉辦歡樂耶誕活動，由神氣活現的魁儡戲社區劇場展開揭幕，現場超過600人蒞臨同歡，區長李惠寧邀請與會貴賓及幼童變身為耶誕裝扮，發送耶誕禮給長輩，讓活動邁入高潮。

高雄市阿蓮區公所昨天於大崗山如意公園市集廣場舉辦「2022阿蓮庄歡樂社區營造聖誕」活動，關心阿蓮庄的在地議員、農會、軍警、教育、社區等代表與里長及鄉親們600人以上到場共襄盛舉歡度佳節。

活動現場除播放溫馨耶誕樂曲外，與會人員更是佩戴聖誕飾品，不論男女老幼都感受到佳節歡樂氣氛，尤其幼兒園小朋友帶來可愛舞蹈表演，將活動帶入最高潮，阿蓮區長李惠寧特別邀請與會貴賓及幼兒園小朋友扮成聖誕喜氣裝扮，發送聖誕糖給長輩，全程歡樂聲不斷，最後社區長輩熱歌勁舞壓軸登場，將活動劃下完美句點。

區長李惠寧特別感謝「光耀扶輪夢想成真協會」會長陳麗娜及會員們再次熱心公益愛心送暖，準備290份愛心物資袋贈予現場長輩、另「社團法人國際獅子會300-E2區中宜獅子會」陳會長暨獅友們提供免費視力及糖尿病篩檢服務，用實際行動關懷阿蓮庄的社區長輩。

此外，還有「陸軍裝甲第五六四旅」旅長李有金率領官兵協同支援建置活動場地、「高雄阿蓮天聖宮」董事長徐清榮提供彩繪燈布置現場、「佳聖企業社」負責人葉峻銘及艾一科技股份有限公司贈送應景口罩增添喜氣；及防疫期間阿蓮庄夥伴們協助及慰勞疫苗接種團隊，李惠寧除頒發感謝狀外，也代表市長陳其邁向阿蓮庄鄉親表達感謝之意，並祝福大家平安、健康。