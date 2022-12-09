引頸期盼英國薩塞克斯公爵夫婦的紀錄片《Harry & Mehgan》8日終於在Netflix上線，目前僅釋出前三集，內容沒有透露太多，不過當梅根談到第一次與哥嫂威廉和凱特見面時，因為美國人直率的天性，1個擁抱徹底見識到「王室真面目」。

綜合《時人》、《柯夢波丹》等美國時尚雜誌報導，紀錄片剛開播僅3集，威廉和凱特或許能夠稍微鬆一口氣，因為內容都還圍繞在哈梅夫婦從相識到相戀的奇妙過程。梅根笑看自己是多麼天真、樂觀在面對這段感情，遇見哈利後仍只是享受當下，就連第一次被帶去見「大家長」女王時也是一個措手不及。

也是因為陸續與哈利家人有接觸後，才慢慢見識到所謂「王室真面目」。尤其是第一次到肯辛頓宮(Kensington Palace)與威廉王子、凱特王妃共進晚餐，梅根回憶道，「我記得當時穿破洞牛仔褲…而且光著腳…」。

「我一向喜歡給予擁抱，但沒意識到這對多數英國人來說有點踰矩」，梅根身為土生土長的美國女孩，熱情、大方是與生俱來的特質。提到遵循王室傳統禮節，她自認有些誤解和驚訝，以為那些形式只存在鎂光燈下，「我想我很快就明白了，拘謹的人際互動禮儀，私底下卻同時進行…」。

不過換個角度想，她感到非常慶幸，多虧當初的自己甚麼都不知道，才能在沒有任何準備的狀況下展現最真實的自己。