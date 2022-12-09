在當前經濟不確定和地緣政治調整的時期，中國國家主席習近平今天將於沙烏地阿拉伯首都利雅德與阿拉伯國家領袖會面，舉行他稱之為「具有里程碑意義」的峰會。

法新社報導，習近平與阿拉伯國家領袖會談，是在他此次訪問沙烏地行程的第3天也是最後一天。這是習近平2016年以來首次訪問沙國，也是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情開始以來，他第3次出國訪問。

習近平昨天會見了沙烏地國王沙爾曼（King Salman）和實際掌權的沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman），雙方宣布從氫能到住房等各方面的合作協議，但公布的細節不多。

今天的議程預計包括與波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council）進行峰會，還有規模更大的中國－阿拉伯國家峰會。

埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）和突尼西亞總統薩伊德（Kais Saied）等國家元首已於昨天抵達，卡達、黎巴嫩、伊拉克和其他國家領袖也計畫出席。

習近平昨天在中國中央電視台播出的談話中說：「中國期待與沙烏地阿拉伯和阿拉伯國家共同努力，使這兩場峰會成為中阿關係及中國與波斯灣合作理事會關係史上具有里程碑意義的盛事。」

作為華府戰略夥伴的波斯灣國家，為了把依賴化石燃料的經濟多元化，因而採取東向策略，其中包括加強跟中國的關係。

同時，中國正努力擴大自身影響範圍，特別是透過「一帶一路」倡議，為世界各地的基礎建設計畫提供資金。（譯者：楊明暐/核稿：陳彥鈞）1111209