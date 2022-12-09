苗栗縣長徐耀昌頒獎表揚獲得特等獎的頭份市鄧國權茶園。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

2022年頭份全國冬季東方美人茶比賽，日前在頭份市農會評鑑，經過茶改場專家嚴格把關評審後，從參賽的303點茶中選出冠軍茶，最後結果是由知名的頭份鄧國權茶園拿下特等獎及頭2，與鄧國權茶園並稱苗栗茶界雙雄的銅鑼韓順雄則搶下頭2及頭等獎等3個獎次，9日由縣長徐耀昌新自頒授得獎牌匾，期望浪漫台三線也越來越浪漫，東方美人茶飄香八方。

頭份全國冬季東方美人茶比賽頒獎典禮，9日在頭份市日新茶園舉行，頭份廣興茶園請大家品好茶。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份全國冬季東方美人茶比賽頒獎典禮，9日在頭份市日新茶園舉行，頭份市長羅雪珠到場品嘗好茶。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣頭份市是東方美人茶的重要產區，許多茶廠努力製作優良的東方美人茶，如冠軍茶常勝軍的鄧國權茶園、以及其他廣興茶園、日新茶園、怡明茶園，都是頭份後花園中非常知名的觀光茶園，吸引許多遊客前往，每年都可以看見這些茶廠的優良茶品出廠，替苗栗縣爭取茶品的高知名度。

目前苗栗縣東方美人茶製作廠家，除了頭份市是重鎮外，銅鑼也是另一個重要產地，在製茶家們的努力下，包括韓順雄、曾氏姐妹都在東方美人茶界打出相當名號，甚至韓順雄在今年搶下全國夏季東方美人茶的頭等獎，更形成北鄧南韓苗栗縣南北雙雄的場面。因此，在今年頭份全國冬季東方美人茶的比賽中，最為人所囑目的就是今年全國東方美人茶比賽特等獎會獎落誰家？

經過茶改場專家嚴格評選後，從參賽的303個茶點中選出最優良的東方美人茶，結果不出大家意料，鄧國權茶園搶下特等茶及頭2等2席獎項，韓順雄則拿下頭2及頭等共3個獎次。雙雄平分秋色，鄧國權略勝一籌。

頭份全國冬季東方美人茶比賽頒獎典禮，9日在頭份市日新茶園舉行，苗栗縣長徐耀昌期望能讓苗栗茶香飄八方。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頒獎典禮9日上午在頭份市後花園日新茶園舉行，苗栗縣長耀昌一一頒贈得獎牌匾，並與得獎茶農合影，祝賀茶農努力辛苦有了收獲，他表示，今年的氣候穩定，產出著涎狀況更好的茶葉來製茶，整體茶葉品質是非常好，所有的愛茶人都不會錯過桃竹苗浪漫台三線一帶讓人喜愛的東方美人茶。預祝所有農民新的一年越來越好，浪漫台三線也越來越浪漫，東方美人茶飄香八方。