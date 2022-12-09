彰化縣139線7.7K處，取締9850件。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

和美鎮線東路5段291號南側170公尺處，取締7347件。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣固定式測速照相取締，依今年至今的最新統計，將由4月才開抓的彰化縣社頭鄉縣道141線與崙饒路口榮登寶座

，已取締1萬1719件，穩居榜首，稱霸3年的彰化市台74甲線2.2K處總算退位，警方研判駕駛者都罰到怕了，而新桿因為許多駕駛還不熟悉，「衝」出了桿王頭銜。

彰化縣警察局表示，彰化縣共設置的66支固定式測速桿，其中18支可雙向取締，11支需人工轉向，7支架於路邊同步雙向拍照。

交通隊統計今年截至目前為止，10大固定式測速照相取締

，分別是社頭鄉縣道141線與崙饒路口1萬1719件、彰化縣139線7.7K處9850件、和美鎮線東路5段291號南側170公尺處7347件、社頭鄉中山路1段與和平三路口7124件、芳苑鄉斗苑路頂後段與路平路口7107件、員林市員埔路與三潭巷口6469件、埤頭鄉縣152線16.5K處6316件、鹿港鎮鹿和路2段507號前5965件、縣139線8.537K處5459件、台74甲線2.2K處南下4500件。

加總10大測速桿的取締件數共7萬1856件，依道路交通法規，汽車超速以1600元起跳，估算至少1億1496萬餘元進帳

，警方強調，設置測速桿重點不再處罰，在於提醒駕駛者，遵守行車速限，維護交通安全。