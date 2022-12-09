準台北市長蔣萬安預告小內閣人選將於下週「掀蓋」，而先前曾傳出柯市府的社子島開發推手，地政局長張治祥有望留任，不過現又傳出準新竹市長高虹安成功從中「攔胡」，張將赴竹市擔任秘書長，作為高內閣的即戰力救援。

先前外傳蔣萬安將留下數位柯市府首長，以利市政妥善銜接，其中張治祥是處理社子島開發的主要推手，如果換手的話恐耽擱政策時效性，因此蔣萬安曾拜會張治祥，希望他能留任，也一度傳出張治祥已經點頭。

不料現在殺出程咬金，老長官台北市長柯文哲將張引薦到新竹市幫忙新科市長高虹安，並擔任市府秘書長，讓張治祥陷入兩難。張治祥在地政領域深耕，個性也圓融開朗，過去曾在前台中市長林佳龍府內擔任地政局長，2018年林連任失利後，再被推薦到柯文哲市府繼續擔任地政局長。

而張治祥今下午受訪表示，感謝各界長官的厚愛，最後看看自己覺得對哪邊的幫助更大，會以此作為考慮、評估，而社子島部分，市府的事務官同仁們都會持續協助推進，不管是誰當局長都會全力以赴，繼續往前推。

張治祥笑稱，都在評估中，且最後的決定都是由長官來說，不管是蔣市長、高市長、柯市長都是很棒的長官，也都會有壓力，自己沒有辦法再多說什麼。