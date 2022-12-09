台南市議員謝龍介。 （資料照片）

副總統賴清德8日在臉書發文宣布，將登記參選黨主席。台南市議員謝龍介除在臉書表達無限祝褔之外，也呼籲賴清德找回所謂「清廉、勤政，愛鄉土」的初心，不如就從台南學甲88槍開始清查吧！

目前染疫隔離中的副總統賴清德，8日在臉書發文做出重大宣布，將於下周解隔離後將前往黨中央，登記參選黨主席，目前黨內還沒有其他重要人物表態角逐，也如同宣布參選總統。

賴清德強調，他和大家一樣深愛台灣，因此，經過向黨內民主先進、同志進一步徵詢並獲得支持後，已向總統蔡英文報告，決定參與民主進步黨此次的黨主席補選，並於下周擇期前往登記。

對此，台南市議員謝龍介在臉書表達無限祝褔之意。謝龍介說，他曾經不只一次公開稱讚過賴清德的操守，即便兩人在台獨立場上針鋒相對，但也不得不說，賴市府時期的官箴，相較於如今台南政壇好上太多了。

謝龍介強調，台南市是全台灣的主要民怨之一，黑金糾葛、治安敗壞。期待賴清德能拿出當年的魄力與堅持，好好整頓執政黨公職民代，找回所謂「清廉、勤政，愛鄉土」的初心，不如就從台南學甲88槍開始清查吧！此案至今未破，所有台南鄉親，都因此蒙羞。