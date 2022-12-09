英濟(3294)強化生醫及光電產品布局，且生產製造推動流程自動化及設備自動化，以提升產能效率，英濟表示，隨著生醫及光電事業成果顯現，明年可望維持今年翻倍成長，本業因終端市場不明朗，希望能夠維持目前水準。

英濟今天舉行法說會，英濟近幾年將積極布局生醫及光電事業，其中生醫事業方面，由於醫療設備往精密、多功化發展，愈趨需要軟韌體、光機電、IoT等複雜系統的整合能力，英濟強化系統整合實力，協助客戶系統整合開發多樣高階醫療設備，如「靜脈定位儀」獲2022年國家新創獎；「行動手術室」為哈佛醫生團隊概念發想，由英濟協助設計並產出實際產品，目前生醫事業營收逐步成長已達單月千萬規模。

在光電事業方面：英濟「AR顯示裝置」已獲得日本冷氣維修大廠採用，並正與多家客戶共同開發顯示應用，包含工地防護、醫療教學、維修指引、教育訓練等，「微型光機」持續縮小體積以應用於穿戴式裝置並降低配戴不適感，目前與客戶進行小批量產與驗證中，進入量產階段後將持續增量。

在製造本業部分，英濟推動流程自動化及設備自動化，提升產能效率並積極發展工廠智能化，英濟表示，公司啟動智慧自動化模具產線升級計畫，完成後廠內自製產能大幅提升，並達成一人監控多機且大幅自動化的智慧製造模式；各廠區亦積極進行自動化升級並導入智慧化生產管理系統，以視覺化方式掌握生產排程與設備使用情形，即時調度以提升管理效能與利潤。

受疫情與戰爭影響成本上升、加上匯率波動以及主要生產基地中國防疫封控政策影響，英濟今年整體獲利表現不如預期，2022年前3季稅後淨損1.3億元，每股淨損0.98元，公司自結11月合併營收4.18億元，月增4.79%，年減10.07%，累計前11月合併營收為44.43億元，年減7.41%。

英濟表示，集團內部將全力進行成本調控以及業務開發，目前陸續有新客戶與機種洽談中，將持續動態因應外在環境變數，隨時做好調整準備。