印度的IT諮詢服務公司HCL科技周五下午股價下跌6.9%，報1024.7盧比，此為自今年1月以來最大的盤中跌幅。該公司稍早提出警告，稱美國客戶的減薪和削減支出措施，可能會損害公司營收前景。

在全球轉向基於雲端技術的基礎設施背景下，IT產業在疫情期間需求飆升，但該產業目前正準備迎接歐美市場的經濟崩潰。

HCL執行長C. Vijayakumar周四在紐約對投資人表示，預計截至2023年3月31日的本財年，營收成長率將處於公司預測區間(13.5%至14.5%)的較低端。

該公司在10月時曾上調本財年營收成長預測，從12%至14%上調至13.5%至14.5%，理由為訂單的強勁。

Nirmal Bang分析師Girish Pai說：「我們確實預計這是一個整個產業的問題，而不是HCL科技所特有的問題」。他補充稱，今年10~12月的季度，甚至可能到明年的1~3月，該產業將面臨成長挑戰。