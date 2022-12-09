年底消費旺季來臨，台灣連鎖家具龍頭詩肯(6195)11月營收為2.06億元，月增4.12%，但因去年政府推出振興五倍券帶動消費拉高基期影響，較去年同期減少14.49%，累計前11月合併營收22.04億元，年成長4.43%，創歷年同期新高。

詩肯表示，雖然11月營收不及去年僅是因為基期因素，台灣與新加坡都出現年減狀況，但單月營收仍能維持在2億元的高檔，反映營運動能不虞缺乏，累計前11月營收已經與去年全年相差無幾，也是連續3年突破20億元大關，全年營運可望再創歷年新高。

儘管今年下半年房市交易量出現衰退，全年房屋買賣移轉動數，很可能從去年34.8萬棟，回落到32.3萬棟，可能恐出現六年來首次負成長，但以詩肯的的營收表現看來，並未受到房市急凍影響，自住的剛性需求帶動家具買氣，產業發展仍相當健康。

截至11月底，詩肯旗下品牌詩肯柚木、詩肯居家及詩肯睡眠在今年下半年針對門市結構進行優化，調整為大型旗艦店、雙品牌店及單品牌特色店共計97家。

詩肯表示，品牌之間打破界限，雖然店數減少，但營業面積不變，公司資源反而能發揮更大綜效，併買效應明顯，也反映在業績表現上，且未來展店腳步不停，除了持續異業結盟發展多通路優勢外，展店上同一店點也會有單一品牌或是雙品牌、三品牌等不同型態呈現，提供消費者更好的一站式購足體驗。