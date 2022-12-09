雲品國際酒店股份有限公司（2748）11月合併營收為2.05億元，年增31％；累計1至11月合併營收為18.08億元、年增46％。展望後市，12月1日起宴席開放逐桌敬茶敬酒，境外移入病例數穩定下降，12月10日起也不再管制入境人數，將有利於餐飲宴會與住房營運，加上年底適逢旅遊、尾牙、婚宴與聚餐旺季，雲品第四季可望持續維持強勢動能並在農曆年前迎來消費高峰。

雲品溫泉酒店將持續針對受到消費者青睞的專案採多路進擊，推出Kids Power冬令營、聖誕節「馴鹿尋路」與輕奢華假期套房等活動與專案，維持住房銷售動能，此外雲品溫泉酒店也維持不以追求高住房率為目標的客房營運策略，以提升顧客體驗為方向，除了能提供更有品質的住房感受外，更有望帶動日月潭館住房收入維持穩健成長。

君品酒店在住房方面推出「AVEDA幸福純香」、御膳房等星級住房餐飲饗宴方案，持續銷售國旅住房與入境觀光的國際旅客住房，自解封一個月以來外籍旅客成長近2成，將有效帶動年底的周末住房接近客滿，將有效回穩君品酒店的住房率。

雲品旗下「君品Collection」宴會平台業務，持續積極布局委託經營事業，除了與總太地產合作的豪宅接待中心正籌備中，桃園皇家薇庭的除夕圍爐宴也熱銷至8成滿，尾牙與春酒也有數十場的接單量，婚宴方面也接單到2024年第一季。台中蘭克斯特（Lancaster House）目前除夕圍爐宴包廂已經客滿、大宴會廳則已8成滿，年後春酒也有數十場的接單量，婚宴方面則已經接單到2024年第一季，甫接手的茹曦酒店餐飲服務項目，也開始針對SUNNY BUFEET自助餐廳、除夕圍爐宴與尾牙春酒進行銷售與推廣，使SUNNY BUFEET自助餐廳的來客數成高倍數成長，同時，茹曦酒店的宴會詢問度也大幅提高，宴會業務的復甦態勢明顯，將有望創造公司營運獲利。

雲品在疫情下除了致力於營運穩健與佈局未來成長動能外，在企業ESG的表現與作為也不遺餘力，再次獲得TCSA台灣企業永續獎白金獎的肯定，在執行餐飲旅館核心業務發展同時，為全球永續發展的實現努力做出企業的最大貢獻。未來也將推出能夠和消費者一起完成減少碳排的相關活動，持續擴散永續的觀念與種子。