投行野村預測，中國今年經濟增長僅為2.8％，但隨中國近期改變防疫政策，該行將中國2023年經濟增長預測由原來的4％調升至4.8％。

香港信報9日報導，野村首席中國經濟學家陸挺表示，中國重啟經濟的時間較原先計劃的明年3月為早，鑑於醫療系統還未就此做好準備，未來感染個案可能增加，中國經濟有機會在今年12月或2023年首季受到衝擊。野村的基本情景預測為中國明年第二季或之前，便會完成經濟重啟，但不排除實際時間有機會較此更早或更遲。

外界預期，中國明年經濟增長有機會達到5％，甚至是更高水平。但陸挺認為，不宜對中國經濟復甦過分樂觀，除了由於中國確診個案有機會上升之外，還有中國的消費需求仍非常疲弱，以及乘用車銷售在購置稅減半刺激過後，明年或許會衰退。

此外，中國房市亦需要時間復甦，因不少中國家庭的資產負債表受疫情影響，而且疫情前的抵押補充貸款（PSL）對三、四線城市的房產需求刺激，對房市銷售帶來高基數效應，意味難以恢復前疫情前需求。

至於作為今年重要增長引擎的出口，陸挺預期2023年會轉趨疲弱，原因包括全球經濟放緩、成熟市場需求由商品轉向服務等。通膨方面，陸挺預料明年中國通膨只會略為回升，因重啟經濟的路徑仍相對崎嶇，通膨幅度高於3％的機會不大，並預計中國明年仍會維持寬鬆的支持性貨幣及財政政策。