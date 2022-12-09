落山風藝術季「風詠柴城錄」，車城海口港粉墨登場。(屏縣府提供)

即將於10日在落山風藝術季展演的「風詠柴城錄」，除由前太陽馬戲團張逸軍領軍編導外，當地恆春樂齡學習中心、車城老人會、恆春民謠進鄉團及車城、大光、恆春、僑勇等國小都響應演出，老中青超過200人籌備演練3個多月，將在正式演出時驚艷大家。

「落山風藝術季不只是一個藝術季，更能讓地方凝聚情感」，屏縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭表示，落山風藝術季讓閒置20多年的車城海口港重新活絡，很多鄉親反映，還可以讓長輩和孩子有發揮的舞台，讓車城動起來，更有粉墨登場的阿公阿嬤開心直說，「這輩子沒有打扮的這麼漂亮」，希望大家一起歡喜來捧場。

協助展演的屏南社大副主任趙振英指出，去年落山風藝術季嘗試推出「風潮變」環境劇場，當時張逸軍即邀請在地社團參與演出，發現公部門和地方互動緊密，今年再度應邀演出，他提前籌備，只要有空檔就從台北南下到地方蹲點，巡迴各地陪長輩訓練、到學校說明演繹、和文史工作者交流。

這次張逸軍編導融入台灣傳統藝陣及12婆姐民俗文化，豐富演出內容，起初他把素人當專業人士磨練，有些人吃不消，但受到他認真的態度感染，大家也逐漸跟著投入，熱情愈來愈高。

有一對夫妻檔原本是先生陪著太太練習，沒想到先生比太太還會跳，最後乾脆加入演出；也有人專程從高雄搭車來練習，往返4小時，每次都不缺席。

演出動員老中青三代，團員彼此互相打氣激勵，形成青銀共學，隨著一次次排練，表演層次提升了，阿公阿嬤的神情也不一樣了，充滿精神與自信，每天自動自發練習，張逸軍還帶著他們一針一線手工縫製道具表演服，從早到晚沒人喊累，專心一致做好。

落山風藝術季「風詠柴城錄」，車城海口港粉墨登場。(屏縣府提供)

「大家協力完成的過程，真美！」趙振英笑著說，就連車城福安宮也受到感動響應演出，土地公特地進駐海口港現場坐鎮，10日還會搭乘船隊展開海上遶行祈福，為演出揭開序幕。

「風詠柴城錄」10日下午5時在海口港沙灘登場，從傍晚天色將黑未黑演至入夜燈光亮起，將帶給民眾不一樣的觀戲體驗。