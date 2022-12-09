有「小CK」之稱的CHARLES & KEITH向來深受小資女的喜愛，如今高端姊妹品牌PEDRO也搶進台灣市場，正式落腳台北101，為慶祝新店開幕，邀請炎亞綸與吳映潔攜手剪綵，兩人在眾人面強展現超強默契，你一句、我一語的說個不停，現場歡笑不斷、熱鬧爆棚，讓主持人黃子佼幾乎沒有插話的餘地。

炎亞綸與吳映潔公認是影藝圈最佳CP檔，出席PEDRO新店開幕公開放閃。（吳松翰攝）

炎亞綸與吳映潔自從在社群公開婚紗照、在演唱會上親吻放閃後，被公認為是影藝圈最佳CP檔，多次以假亂真之後，讓不少人也信以為真，慫恿兩人走進結婚禮堂，炎亞綸先是擔心發出喜帖會被當作騙局、沒人會出席，但隨後信心喊話，認為兩人結婚機率高達「87%」，吳映潔笑說：「這是在罵誰啊？」

炎亞綸是帶貨王，揹過的PEDRO包包很快就會賣光。（吳松翰攝）

這對CP夫妻檔出席PEDRO活動，為了爭吵誰最有帶貨力而鬥嘴，炎亞綸聲稱他當天揹的兩款包很快就會賣光，吳映潔更是加碼說她很認真地揹了十幾款包，帶貨力更強，引得哄堂大笑。

吳映潔出席PEDRO新店開幕剪綵。（吳松翰攝）

PEDRO主打著男女共用的中性調性，強調舒適百搭，例如單肩包有多個夾層可以裝進日常用品，還可延伸搭配小巧的耳機包、鑰匙包等，訂價在3千左右，是款跨越不同性別、世代與種族的包款，毫不費力穿搭出個人形象。

Ranger單肩包3290元。（PEDRO提供）

標誌皮革橢圓單肩包3690元。（PEDRO提供）