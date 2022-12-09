副總統賴清德表態參選民進黨主席，被解讀是為參選2024總統大選重要布局。國民黨立委費鴻泰今呼籲人民，在決定是否投賴清德當總統前，應先自問一下要選「台灣的澤倫斯基」，還是要選一個能帶給台灣和平繁榮進步的總統。對此，綠委林俊憲表示，真要拿烏克蘭來做比較，澤倫斯基不是重點，前面的亞努科維奇才是關鍵。

林俊憲說，在烏俄戰爭爆發後俄羅斯的失敗讓眾人驚訝，因此，很多人研究普丁究竟為何會判斷錯誤？以為烏克蘭不會抵抗可以輕易拿下？後來發現，原來是俄羅斯的情報單位向普丁報告，已經成功收買大量烏克蘭的重要人士，事實卻並非如此，普丁才會以為一入侵就會出現裡應外合的情況，從內部瓦解澤倫斯基的政權。

林俊憲批評，費鴻泰這種說法，最大的錯誤就是把因果關係搞顛倒，不是因為澤倫斯基上台而爆發戰爭，而是烏克蘭人透過澤倫斯基表達維護自己主權獨立的決心。

林俊憲說，戰爭不會一夕之間發生，早在前總統亞努科維奇對俄羅斯開大門時，俄羅斯就打算用滲透的方式併吞烏克蘭，野心不會因為烏克蘭總統是誰而有改變，只差在方法和時間而已。

林俊憲表示，如果大家對亞努科維奇不熟悉，把他想成烏克蘭的馬英九就能懂了，對敵人開大門，現在把門關了，居然回頭檢討因為我們把門關了敵人才要破門而入，這不是莫名其妙？

林俊憲說，真要拿烏克蘭來比喻，費鴻泰就是那些讓普丁以為有機可乘的親俄人士，你們才會是大陸誤判情勢，以為台灣人會「喜迎王師」而發動侵略的主因。