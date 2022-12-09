關懷盃棒球邀請賽今年邁入第29屆，宜蘭寒溪國小今年首度參賽，雖然首戰遭三星國小以0比21提前3局「扣倒」，總教練廖誌平表示，其實寒溪部落出了很多職棒球員，盼未來自己也能培育出職棒球員。

寒溪少棒隊成軍7年，都是來自部落的泰雅族小朋友，全校僅53人，幾乎全校所有男生都在棒球隊，廖誌平：「之前沒有參加是因為關懷盃都跟學校的舞蹈比賽時間衝突，舞蹈比賽對學校來說是很重要的活動。」

廖誌平表示，過去寒溪沒有棒球隊，小朋友想要打球只能往三星去，自己來到寒溪任教後想要培育球員，也希望能夠把小朋友引往好的地方發展，陪著小朋友成長，「其實我們的小朋友都很有潛力，只是欠栽培而已。」

教練特別點名陣擔任隊長的宗承諺運動能力很好，「他動作很矯健，能當投手、捕手、游擊手，運動能力很好，或許是下一個小可愛（江坤宇）也不一樣。」

宗承諺說，當初是因為一年級班導師的關係開始打棒球，後來漸漸愛上棒球，「因為打安打的感覺很爽。」被問今天對紅葉有沒有敲安？他幽默地說：「有安打，但是被接殺。」他透露自己最欣賞的球員是中信兄弟江坤宇，「因為他守備很強，想跟他一樣。」

今天擔任先發投手、投出寒溪關懷盃隊史第1球的趙于恩說：「昨天得知今天要先發，很開心但也會緊張，除了擔任投手外也會守二壘，最欣賞兄弟隊長王威晨，「因為他很帥！」

有趣的是，喜歡兄弟的他被問到有沒有跟哪位職棒球員是親戚，趙于恩馬上說有並達「岳家」，還說岳東華他們是他表哥。不過目前返鄉執教、同是寒溪部落出身的董子浩聽聞後，解釋正確的親戚關係，「他要叫我表叔。」