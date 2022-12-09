大千慈善事業基金會董事長徐千剛頒獎給獲得「碧英孝行獎」的學生。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

為推行孝道並鼓勵苗栗學子孝行事蹟，大千慈善事業基金會每年舉辦「碧英孝行獎」徵選活動，今年邁入第9年，透過各級學校及苗栗家扶中心推薦，再由評審委員評核後，共表揚14位孝行楷模的同學，並於9日頒獎表揚。大千慈善事業基金會董事長徐千剛表示，經由碧英孝行獎徵選活動分享獲獎同學的孝行事蹟，希望能為社會帶來正面的力量，也提醒年輕學子孝順的重要性。

新隆國小學生梁緣，年紀雖小卻能協助媽媽在小吃店的工作，無論打掃、備菜、招呼客人，樣樣都難不倒她，回到家中還會體貼的幫媽媽按摩搥背，並照顧年邁的爸爸。由西湖國中推薦的黃毓芯同學，因為爸媽工作時間較晚，放學後她主動協助家務、準備晚餐，同時照顧兩位年幼的弟弟，在學校也多次展現藝術領域的天分，獲得師生們的好評。就讀三義高中的鄭晨翔同學，在外祖父生病時，不僅以正面的態度協助外祖父紓解低潮、失落的心，也用心照護外祖父的生活起居，在假日時更主動外出打工賺錢，減輕家中經濟負擔。

獲得大千「碧英孝行獎」的苗栗農工學生江澄希。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

徐千剛表示，由苗栗農工推薦的江澄希同學，從小與媽媽相依為命，為體貼辛苦工作的媽媽，放學後都會主動將家中事務完成，讓媽媽回到家中可以好好休息，假日及寒暑假時會北上打工，從事最費力的水電工程工作，雖然很辛苦，但澄希一點都不在意，只希望能多照顧媽媽，他願意吃苦、懂得付出的心意，讓評審委員們非常感動。

今年的14位獲獎學生經評審委員評核後，都一致認為他們的孝行事蹟值得嘉許，希望透過這些故事，能為社會帶來溫暖，讓家庭更加和諧。