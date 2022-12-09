由於新冠疫情逐漸趨穩，國內外觀光旅遊市場回溫指日可待，國立金門大學為推動觀光產學人才培訓，建構以企業需求為導向的產學研訓合作平台，特別與觀光旅遊龍頭-雄獅集團舉行「產學合作備忘錄」簽約儀式，攜手培訓優質觀光旅遊人才。

這項簽約儀式由金大校長陳建民與雄獅集團總經理李嘉寅代表雙方簽署。校方表示，未來雙方將針對多項產學面向進行交流合作，以提升學生專業知能，並培訓更多企業所需優質人才。

金大校長陳建民表示，為提供學生專業成長，學校除開設各類專業精進課程外，並安排學生至國內外優質企業實習、參訪，藉以提升學生專業知能。陳建民說，金門以觀光立縣，觀光資源非常豐富，觀光業已是當地最重要的產業，該校觀光管理學系旨在培育理論與實務兼具的觀光人才，學生畢業後在職場都有傑出的表現，同時希望透過與雄獅集團的產學合作和經驗交流，實踐培育觀光產業專業人才的使命，為產業注入創新和活力。

雄獅集團總經理李嘉寅則指出，金大辦學積極、認真，各項傑出表現向為政府、企業和社會各界所肯定，該公司很重視與金大的產學合作關係，與金大共同培育頂尖研發人才，能將學理與實務問題做結合，以解決產業所遇到的問題。

李嘉寅也說，近年來雄獅集團成長快速，在美洲、大洋洲、歐洲、亞洲，全球共有 23 個服務據點，隨著疫情逐漸解封，集團也開始儲備人才能量，希望藉由合作達成產學雙贏，為學子提供完善的實習場域，並發掘與培育更多潛力新星。