新北市三重警方今(9)日下午獲報，三重區三和路一處套房積欠多月房租，房東上門催租時發現女房客已成乾屍，詭異的是死者女兒還伴屍約3個月之久，嚇得房東趕緊報警；事後女兒向警方表示母親生前曾自稱會「死而復生」，因此才沒有替她處理身後事宜，目前警方已將死者女兒帶回調查，並通知死者前夫到案釐清案情。

這起事件發生在今日下午4時許，據了解，死者是54歲的王姓女子，與林姓丈夫離異後便與20多歲女兒林姓女子同住在三重區三和路一處套房，由於該套房的房東見兩人已積欠多月房租，因此上門查看，結果林女應門時房東赫然發現王女已成乾屍，嚇的他趕緊報警。

據悉，研判王女已死2、3個月，屍體已腐化風乾，一旁還點有薰香遮掩屍臭味，伴屍的女兒林女無業，但是精神狀況不佳，平時依靠生父匯生活費維持生計，目前已隨警方返回派出所接受調查，林姓前夫也已通知到案說明，初步排除有外力介入，確切死因仍有待調查釐清。

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