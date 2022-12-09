不少人認為，水果的果皮很營養，應該要帶皮一起吃，但並非所有水果都是如此。營養師近日表示，蘋果、水梨、奇異果屬於可連皮帶肉吃的水果，能增加膳食纖維，有效改善便秘，但柿子及荸薺就不建議吃皮，而且柿子皮含鞣酸，吃了可能會引起腹痛、腹瀉。

蔡濰安營養師在臉書粉專提到，水果含有維生素、礦物質外，還有植化素、酵素，其中「蘋果」可以提升免疫、抗氧化，而且果皮更營養，上面含有果膠，是存在於蘋果果肉與果皮間的水溶性膳食纖維，有降低膽固醇、穩定血糖、改善便祕的作用。

再來是「水梨」，水梨的水分高達80%以上，可以補充水分、清涼解渴，還能增加飽足感，裡面富含維生素，雖然水梨的皮口感較粗糙，但是可以增加膳食纖維的攝取。最後則是「奇異果」，外皮是毛茸茸的，看起來很難吃，不過奇異果的果皮營養豐富，富含高纖維、葉酸和維他命E，建議可用小刀子將毛稍微刮掉，再連皮一起吃。

而吃柿子則須削皮，柿子含有β-胡蘿蔔素、維生素A、C、礦物質等，柿子皮還含鞣酸，若連皮一起吃可能會引發腹痛、腹瀉，也可能影響鐵質吸收力，另外荸薺同樣也要削皮吃，荸薺的皮容易殘留寄生蟲及蟲卵，若沒把握可以徹底洗乾淨，建議還是去皮食用。