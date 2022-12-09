李東軒相隔2年即將推出新專輯。（邦寧影視傳播提供）

李東軒暌違2年將於年底推出新專輯，巧恰前陣子遇到一位大師，對方建議他不吃牛肉有助事業運勢更好，被大師提點，他絲毫沒有猶豫立刻忌口不吃牛肉，後來又想起大師說「頭上有角的動物都有靈性」，李東軒驚覺「那羊也不能吃」，因此目前都以雞肉補充健身所需，他笑說：「我耳根子軟，會不會有人又跟我說什麼肉不能吃，我就照做。會不會正是邁向素食的節奏。」直呼自己搞不好以後會吃素。

他今（9日）率先推出首波單曲〈對吧〉，此曲是他和有「金曲製造機」之稱的重量級製作人JerryC共同譜寫，李東軒回想對JerryC的第一印象，原以為人高馬大的JerryC可能酷酷的，「沒想到認識之後，才發現超可愛，跟我一樣小屁孩個性」，個性合拍的2人碰撞出音樂火花，創作時經常你一句、我一句地哼來哼去，意外譜出不錯的旋律，被團隊笑說「你們哥倆好的歌都是哼來哼去，哼哼出來的」。

新歌〈對吧〉有著李東軒一貫的療癒嗓音，更有著2個男人細膩的情感，吐露男性不得不說出口的心情，李東軒說：「即使再怎麼深愛對方，也只能承認內心的疑問句都已是肯定句，感情路已走到盡頭。」認為「對吧」可以是疑問句、也可以是肯定句，「疑問句，是想確定我可以放下你了，對吧？ 肯定句，是我說服自己離開的答案，對吧。」相隔2年回歸歌壇的他，除了即將發片，本周11日將6度登上「新北耶誕城」舞台演出。