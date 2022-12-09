中市府警察局長蔡蒼柏日前親頒「協尋達人」第2名獎座給沈修安。（中市府二分局提供／潘虹恩台中傳真）

台中市政府警察局今年第3季「失蹤人口協尋」評鑑工作日前落幕，中市警二分局永興派出所警員沈修安繼第2季評列為第1名後，此次又評列為第2名佳績，共計尋獲45名失蹤人口，皆是經過沈修安鍥而不捨的努力，才能助失蹤人口安全返家。

中市警二分局指出，這是沈員第2次蟬聯「協尋達人」的封號，實屬可貴。沈員於2011年特考班畢業，從警9年，工作表現積極，尤其在處理失蹤人口案件上，能以同理心站在家屬及失蹤人立場著想，於第一時間給予必要之協助，甚至針對交辦之棘手協尋但非所轄案件亦能積極協尋。

中市警二分局表示，沈員能在勤務中針對不同類型之協尋失蹤人口，如失智症、智能障礙、翹家少年及走失多年之失蹤人口等，進行抽絲剝繭分析，及時保護失蹤人口之人身安全，協助失蹤人口安全返家。

中市府警察局長蔡蒼柏日前親頒「協尋達人」第2名獎座給沈修安，讓他感到無比欣慰。沈修安表示，近期曾發生某孩童因在校戲弄同學遭同學嘲笑，回家又被父親責罵，心情低落而離家出走，在協尋3小時後，他終於在大德街某超商用餐區看到孩童獨坐在店內發呆，上前關懷和確認後立即通知孩童父母前來撤尋，父母當下緊擁孩童，確認身體無恙後才鬆了一口氣，感人畫面讓同樣已為人父的他感受到親情的可貴，令他印象深刻。

中市警二分局分局長陳家銘表示，警察機關面對社會大眾對於失蹤人口查尋工作的期待，應秉持同理心，積極協尋讓每個家庭都能圓滿幸福；本次沈員獲「協尋高手」殊榮，分局與有榮焉，也希望沈員為民服務精神及尋人事蹟，能激勵更多同仁能共同加入尋人高手行列，協助失蹤人口及身分不明民眾返家團聚，擴大為民服務效能，提升警察優質形象。