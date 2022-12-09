台西鄉近日傳出文蛤暴斃情況，有些魚塭零星死亡，有些幾乎整池暴斃，養殖戶質疑是氣候異常造成，水產試驗所人員今（9日）下午會勘推測，今年冬天氣候異常持續高溫，池中有機物過多又遇池水高溫，造成底土惡化，導致文蛤缺氧暴斃。

台西鄉民代表陳文求指出，這幾天陸續接到文蛤養殖戶反應快採收的文蛤發生開口暴斃情況，情況越來越嚴重，林姓漁民的4.5公頃文蛤池原訂12月底收成，不料文蛤幾乎全開口，全軍覆沒損失600萬、700萬元。

陳文求表示，今年冬天氣候十分異常，11月底突然改吹南風，接著連續幾天入夜起霧，後來就發生文蛤死亡情況，不只台西鄉，彰化縣、台南市也有類似情況，盼相關單位協助找出原因，若是因氣候異常造成，希望啟動相關救助機制。

水試所9日派員前往會勘指出，冬季是文蛤成長的最佳時節，養殖戶會保握時間加強用料，但今年氣候異常，入冬後仍維持高溫，氣象局資籵顯示11月28日、29日，台西鄉還高溫31度，研判池中有機物過多又遇高溫，造成底土惡化，導致文蛤缺氧暴斃。

雲林縣府農業處表示，下周將邀集相關單位勘災，協助養殖戶爭取天然災害救助。