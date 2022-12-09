通膨情勢尚未明朗，市場普遍預期聯準會（Fed）將持續升息至5%的水準。但摩根大通模擬情境顯示，Fed可能在明年下半年將利率升至6.5%的水準，這普遍被客戶視為「世界末日情境」。不過該投行表示，雖然確實會對大多資產有負面影響，但下行空間實則比所謂「世界末日情境」有限許多。

綜合外媒報導，摩根大通研究一種情境，即Fed於2023年下半年將利率調升至6.5%的水準。以Nikolaos Panigirtzoglou為首的策略師團隊預估發生率為28%，而利率市場則估僅10%。

策略師表示，客戶普遍認為這是「世界末日情境」。他們說，「上一次利率達到6.5%是在2000年，當時的利率政策對風險市場造成了極其嚴重的損失」。

可即便如此，團隊不認為會發生真正的金融市場末日，就它們來看，雖然6.5%的利率毫無疑問對股市、債市和信貸等大多資產有負面影響，但最後的下行空間會比世界末日所暗示的更有限。

根據團隊模型顯示，在公司客戶所設想的「世界末日情境」中，Fed會停在利率5%時，之後恢復緊縮，而標普500指數可能跌約10%，10年期美債殖利率上漲50個基點。

但這遠沒有策略師近幾周與客戶們討論時，所認為的那麼恐怖，這些客戶認為，標普500指數將跌破3000點，10年期美債殖利率達到5%以上。

Panigirtzoglou受訪時指出，2022年債券和股票的需求已經大幅降低，所以2023年不太可能再出現類似的需求暴降。

6.5%的利率是摩根大通為明年制訂的4種利率情境之一，經濟學家預期會造成經濟大幅緊縮。而其他情境還包括2023年啟動降息，輕度衰退期間利率趨近5%，以及最樂觀的Fed成功壓制通膨，且沒有造成嚴重衰退。