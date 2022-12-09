大陸海關總署8日突襲宣布台灣水產加工品禁止入關，目前傳出受影響的產品高達99%，讓我農委會跟漁民相當錯愕，現已請衛福部食藥署與大陸確認中。中廣董事長趙少康對這次事件表示，民進黨執政下，每次遇到對岸禁水產就只會譴責，漁民陷入生存危機，百姓對執政黨已經從「失望」變成「絕望」。

趙少康指出，8日早上包括秋刀魚、午仔魚、魷魚等漁水產加工品遭到大陸禁止入關，再加上之前就已經被禁的石斑、冰鮮白帶魚、竹莢魚等，水產加工品出口有99.9%受到影響。但事實上大陸從去年4月開始就規定進口的食品要登記，政府之前幫忙弄了100多家，被對方要求補件，但直到現在也只有一家合格。

趙少康直言，現在漁水產輸出大陸已經變成「禁水產->譴責->補助->再被禁水產->再譴責->再補助」的無限循環，遇到對岸下禁令，台灣政府就開始譴責，但譴責了也沒用，「譴責」固然可以拯救民進黨的政治危機，卻阻止不了漁民的生存危機，「畢竟禁漁產品對政治來講也許是小事，對漁民卻是不得了的大事，養一條魚要花上半年、一年，無數的心血，結果最後血本無歸，那對漁民而言是最深沉的絕望。」

趙少康分析，民進黨對漁水產被禁的解決方式長期來就是挖東牆、補西牆，不只沒有幫助產業，更是變相地讓國家空虛，一開始大家還會罵民進黨，是因為對民進黨還有期待，現在農漁產品出問題，他發現民眾也逐漸麻木了、不罵了，這也讓他非常擔心，因為民眾對民進黨的表現已從「失望」變成「絕望」。

趙少康砲轟民進黨，身為執政黨，除了新南向政策落空、加入FTA跟CPTPP等貿易組織也落空，只剩譴責中共或是推動「班班吃石斑」「班班吃秋刀」「班班吃魷魚」等荒謬政策，在其他方面一籌莫展，也提不出第三條務實的國家路線，「且在核食、萊豬等問題上讓美國、日本予取予求」。他也呼籲國民黨要奮起，不能遇到兩岸問題就放棄發言的權力，「不監督制衡，就是對不起人民」，這樣2024才有機會把和平經濟贏回來。