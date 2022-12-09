晶華國際酒店集團（2707）11月合併營收5.17億元、年增14.56％，排除達美樂因素和疫情前的2019年同期同規模，也成長了3.64％。1至11月的累積營收49.54億元、年增33.98％，但與2019年相比（排除達美樂）則年減4.99％，主要係2022上半年營運狀況仍深受疫情波動影響。

展望後市，第四季是餐飲傳統旺季，加上疫情常態化、各種防疫禁令逐步鬆綁，邊境解封、國門已開，國際旅客陸續入台，加上國旅暢旺，晶華住房與餐飲業績持續升溫，業績可望逐月成長。

台北晶華酒店客房11月份的住房率已恢復到8成以上，外國旅客占比也逐漸提升至3成，收入比上個月及去年同期分別增加33.08％以及100.78％，營收回穩也帶動整體獲利率提升。年底進入餐飲需求旺季，台北晶華11月的餐飲營收比上個月及去年同期分別成長了7.46％及11.63％，也比2019年同期還高出14.96％。同時，集團旗下太魯閣晶英酒店營收也較去年成長7.31％，台南晶英酒店較去年成長8.13％，穩健的經營成績表現在逐年成長的營收數字上。

晶華酒店集團旗下各酒店都積極地掌握聖誕跨年假期以及尾牙春酒聚餐商機，而國境開放後所迎來的國際商旅對於提高台北晶華酒店客房的住房率以及房價也有極大的助益。在溫馨感恩的12月，台北晶華在飯店中庭打造了一個歐風市集，消費者可以在樓高三層、妝點得繽紛華麗的聖誕樹旁享用聖誕大餐、選購聖誕禮物、觀賞聖誕燈光秀，闔家歡度佳節。晶華推出的跨年專案則是邀請房客登上敞篷的雙層觀光巴士，抵達信義誠品的頂樓露臺直擊101煙火，期望為房客打造非凡體驗的城市假期。

年底最大的年菜外帶檔期也已熱鬧滾滾的展開，台北晶華酒店今年強打晶華軒港籍廚藝總監鄔海明匯集日本岩手鮑魚、關東刺參、北海道宗谷元貝、以及中東花膠等四種珍稀食材端出的「富貴盆菜」，搭配長年熱賣的「龍蝦鮑魚粵式迎春團圓宴」、「白鯧瑤柱台式福滿圍爐宴」、「火烔花膠滬式玉兔吉祥宴」、「三燔日式鍋物宴」、故宮晶華的「台粵式圍爐宴」、西式「美國爐烤肋眼牛肉」以及集合18道開胃美饌的「前付小滿漢」、濃縮粵菜精華及食材入饌的「粵式富貴小滿漢」等料理，套餐價格從3,800元至12,800元不等，以豐儉由人的多樣化選擇，滿足不同顧客的需求。

晶華國際酒店集團持續為美好生活與人類福祉擘劃未來。經過疫情的洗禮，晶華將危機化為轉機，透過實踐共學、共創、共好與共生的理念，積極強化同仁多面向職能，並整合永續發展的各項新視野，融入服務內容以及日常生活當中。晶華酒店強調，服務的力量可以感動世界，讓人們、社區和環境蓬勃發展的同時，也對下一個世代帶來正面積極的影響，晶華全體同仁們將致力完成企業使命：把台灣最好的帶給世界，世界最好的帶進台灣。