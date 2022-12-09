捷流閥業目前訂單能見度看到明年第一季，11月合併營收1.99億元，月成長20.58％，改寫同期次高；前11月合併營收達23.68億元，年增7.92％，創同期歷史新高。

捷流表示，石化、半導體及電子產業投資擴建新廠或擴產，增加對捷流工業用蝶閥等產品拉貨，加上船舶排煙脫硫工業閥門汰換訂單需求穩健，推升11月營收歷年同期次高水準。

捷流指出，捷流年深耕全球工業閥門市場業務，採取多元產業開拓、全球化業務服務等業務接單策略，有助於捷流業務穩健發展，兩岸生產基地配置及垂直整合生產的效益，有效滿足各產業客戶對於低洩漏率、高可靠度等品質要求，並提供高客製化解決服務方案。

捷流表示，半導體、電子產業陸續下修資本支出擴建計畫，但捷流憑藉差異化業務策略的利基，看好客戶仍保有一定產能擴增與閥門汰換需求，有助於抵消單一產業景氣波動，對於捷流整體營運的影響。

捷流指稱，捷流會持續留意通膨、俄烏戰爭等外在因素，干擾客戶第四季訂單認列進度。捷流目前訂單能見度長達至明年第一季，仍努力擴大整體業務接單。此外，捷流積極投入自動倉儲系統等數位化管理升級，有助於優化庫存調控與產品交期等面向，以期提升捷流整體營運增長。